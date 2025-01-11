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Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi
GÜNCELLEME – Bursa’da monopol bayisi silahlı 2 kişi tarafından soyuldu
Bursa’da maden alanındaki patlatma sonrasında kaya kesimlerinin altında kalan çalışan öldü
Sakarya’da kardelenler erken çiçek açtı
Yeniden Refah Partisi Genel Lideri Erbakan, Sakarya’da ziyaretlerde bulundu
DEM Parti heyetinden Selahattin Demirtaş’a ziyaret
Güngören’de lastiği üçüncü sefer çöken yolda oluşan çukura giren araba ziyan gördü
İYİ Parti Genel Lideri Dervişoğlu, Kocaeli’de “Yerel İdareler Buluşması”nda konuştu:
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” makyaj aktifliği ile başladı
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Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde, teması “korkutmak” olan Balkan geleneği “Koleda” etkinliği düzenlendi.

Büyükmandıra Belediyesince bu yıl 7'nci kez düzenlenen etkinliğe katılanlar, Kültür Park'ta oluşturulan stantlarda yüzlerini boyadı. Bazı vatandaşlar ise maske taktı ve beyaz çarşaf giydi.

Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan ile Büyükmandıra Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen tarafından “Koleda ateşi” yakıldı.

Katılımcılardan bazıları evlerin ve iş yerlerinin kapılarına giderek vatandaşları korkuttu.

Kültür Park'ta vatandaşlar ateş yakıp, müzik eşliğinde eğlendi. Bazı vatandaşlarda bu alanda bulunan korkutucu figürlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Koleda'nın Balkan geleneği olduğunu söyledi.

Koleda'nın 7 yıldır kutlandığını anlatan Çölgeçen, bu yıl etkinliğe çok ciddi bir katılım sağlandığını kaydetti.

Vatandaşlardan Murat Karataş ise etkinliğin soğuk kış gecelerinde yapıldığını belirtti.

Bu gece kötülüklerden arınmak amacıyla her evde kabak tatlısı yapıldığını anlatan Karataş,”Çok eğleniyoruz, evlerdeki insanları korkutuyoruz, camlara vuruyoruz kabak tatlısı istiyoruz.” dedi.

Daha sonra vatandaşlar müzik eşliğinde eğlendi.

Vatandaşlar

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