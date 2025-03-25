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Kırklareli’nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile KTSO işbirliğinde oda...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde emlak danışmanlığı yeterlilik sınavı yapıldı haberi

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasınca (KTSO) sorumlu emlak danışmanlığı mesleki yeterlilik belgelendirme sınavı yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) ile KTSO işbirliğinde oda binasında gerçekleştirilen sınava 12 aday katıldı.

Sınav, MEYBEM değerlendiricisi Mustafa Taşkıran tarafından yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirildi.

KTSO Başkanı Soner Ilık, yaptığı açıklamada, 20. mesleki yeterlilik belgelendirme sınavını yaptıklarını belirtti.

Sınavlarda başarılı olan emlakçıların mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacağını ifade eden Ilık, mesleği icra eden kişilerin belgesinin bulunması gerektiğini kaydetti.

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