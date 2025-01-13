Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde kar küreme aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dün başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yolda biriken kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı Mahyatepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan bir personel yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.