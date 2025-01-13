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Türkiye’nin birinci astronotu Gezeravcı, Kocaeli’de öğrencilerle buluştu
Tekirdağ’da geçen yıl çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza uygulandı
Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında yaralanan bayan ömür çabasını kaybetti
Kocaeli’de 36 sikke ele geçirildi
Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Karacabey’de 1 yılda 252 kişi tutuklandı
Edirne’de kar yağışı tesirli oluyor
Balıkesir’de gerçekleşen operasyonlarda 45 sistemsiz göçmen yakalandı
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Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kırklareli’nde kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde kar küreme aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde dün başlayan kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

Tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yolda biriken kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede çalışmalarını sürdüren Karayolları 15. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı Mahyatepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan bir personel yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kar

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