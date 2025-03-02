Kırklareli’nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı yapıldı haberi

Kırklareli'nde Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Vize Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Proje Koordinatörü Engin Karagöz ile üreticiler katıldı.

Gürsu, toplantıya katılan üreticilere teşekkür ederek, bölgede tarım faaliyetlerini arttırmak ve geliştirmek istediklerini söyledi.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının üreticiler için önemli olduğunu ifade eden Gürsu, tüm üreticilerin destekleme modellerinden faydalanmasını istedi.

Karagöz de destekleme modelleri hakkında bilgi verdi.