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Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
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Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Kırklareli'nde normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan "Doğum" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Sal...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan “Normal Doğum Eylem Planı” kapsamında Kırklareli'nde normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan “Doğum” adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu'nda “Normal Doğum Yolunda Kırklareli” adlı program düzenlendi.

Vali Uğur Turan, programda, eylem planı kapsamında kentte ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Atatürk'ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözünün çok değerli olduğunu ifade eden Turan, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sağlık personelinin mesleklerine olan saygı ve sevgiyle çalıştıklarını anlatan Turan, “Her birimizin amacı kıymetli devletimizi daha da büyütmek. Annelerimiz ve babalarımız bize destanlar okudular, Dede Korkut'un destanları ile büyüdük biz. Türkün ve Müslümanın destanlarıyla büyüdük biz. Orada doğruluk güzellik, erdem, fazilet, ahlat, hizmet, hürmet aşk vardı. O destanlarla büyüyen insanlar olarak bizler yeni destanlar yazmak için varız. Yeni destanlar yazabiliriz, yazıyoruz da zaten Allah'a hamd olsun. Bir olduktan sonra bizi kim tutabilir.” diye konuştu.

Türkiye'deki sağlık sektörünün dünyada takdir edildiğini vurgulayan Turan, sağlık alanındaki yatırımların hızla devam ettiğini ifade etti.

Turan, Normal Doğum Eylem Planında Kırklareli'nin başarılı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise kentte geçen yıl 2 bin 492 doğumdan 2 bin 51'inin sezaryen ile gerçekleştiğini söyledi.

Normal doğumu yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Cerit, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Halk Sağlığı Başkanı Aylin Can, kadın doğum uzmanı Fulya Oğuz Türkyılmaz, ebeler Büşra Pilgir ile Diler Aktürk Göktürk de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından normal doğumun özendirilmesi amacıyla kentte çeşitli meslek gruplarında çalışanların oluşturduğu tiyatro grubunca hazırlanan oyun sahnelendi.

Oyunda normal doğumun önemi anlatıldı.

Normal Doğum
Sağlık

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