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Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi
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“Çok İş Var Yapacak” ve “Ay Işığıyla Dans” sergileri yarın Pera Müzesi’nde açılacak haberi
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Sakarya’da “İstanbul Mushafı” sergisi açıldı haberi
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Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi"nde, 1820 yılından bugüne sağlık çalışanlarının kullanıldığı kıyafetler sergilendi.İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu'nda gerçekleştirilen defilede, sağlık...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi

Kırklareli'nde düzenlenen “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi”nde, 1820 yılından bugüne sağlık çalışanlarının kullanıldığı kıyafetler sergilendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu'nda gerçekleştirilen defilede, sağlık çalışanları hemşire ve doktor kıyafetlerini tanıttı.

Vali Uğur Turan, burada yaptığı konuşmada, defilenin çok güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Tüm sağlıkçıları özverili çalışmalarından dolayı tebrik eden Turan, Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hizmet etmenin çok kıymetli olduğunu belirtti.

Dünyanın birçok ülkesinden insanların tedavi amacıyla Türkiye'ye geldiğini ifade eden Turan, “Dünyanın bütün ulusları Türk sağlıkçılara hayran. Sadece hekim olarak değil, tıbbi alanda, cihaz alanında, hastanenin modernizasyonu anlamında harikulade işler yapılıyor.” dedi.

Turan, her bir hekimin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hayatını kaybeden kalp damar cerrahı Prof. Dr. Ömer Işık'ın anısına hazırlanan video gösteriminin sunulduğu programda, sağlık çalışanları arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye girenlere plaket verildi.

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