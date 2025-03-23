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Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi
MHP Edirne İl Başkanlığı iftar programı düzenledi haberi
Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu haberi
Kırklareli’nde taşıt alım satım danışmanlığı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı haberi
Çanakkale’de annesi ölen tayı, inek emziriyor haberi
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Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan işletmelere denetim yapıldı.Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde, işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.Ekipler, iş y...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan işletmelere denetim yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde, işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.

Ekipler, iş yerlerinde hijyen, depolama, etiket ve satış koşullarını da denetledi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları sorunları “ALO 174 Gıda Hattı”na bildirmeleri istendi.

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