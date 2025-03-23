Kırklareli’nde tatlı ve şekerleme satan iş yerleri denetlendi haberi

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı öncesi tatlı ve şekerleme satan işletmelere denetim yapıldı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerde, işletmelerdeki üretim alanlarını kontrol etti.
Ekipler, iş yerlerinde hijyen, depolama, etiket ve satış koşullarını da denetledi.
Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları sorunları “ALO 174 Gıda Hattı”na bildirmeleri istendi.
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