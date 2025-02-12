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Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi
Bilecik Belediyesi “Anne taksi” uygulamasını başlattı haberi
İBB Meclisinde bazı taşınmazların tahsis uzatma teklifleri görüşüldü haberi
Ayvalık’ta Sanat Derneği’nde yeni yönetim seçildi haberi
Edirne Valisi Sezer, Uzunköprü ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi haberi
Kırklareli’nde askeri bando konser verdi haberi
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi haberi
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi Toplantısı yapıldı haberi
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Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 81 kişi için tören düzenlendi.Duaların edildiği törende konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, umre ziyaretçileri...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde umre kafilesi kutsal topraklara uğurlandı haberi

Kırklareli'nden umreye gidecek kafile dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda umreye gidecek 81 kişi için tören düzenlendi.

Duaların edildiği törende konuşan İl Müftüsü Yusuf Eviş, umre ziyaretçilerini kutsal topraklara göndermenin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Umre ve hac ziyaretlerinin önemli bir ibadet olduğunu anlatan Eviş, vatandaşların umrede vakitlerini ibadet ile geçirmesi gerektiğini belirtti.

Eviş, yapılacak ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kafile kutsal topraklara uğurlandı.

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