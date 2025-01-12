SON DAKİKA
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu
Kocaeli’de kömür fabrikasında çıkan yangın denetim altına alındı
Bisiklet tamircisi “Pala Dayı”, 49 yıllık minibüsüyle nostaljiyi sokaklara taşıyor
Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü
Valide İnsani Yardım Derneğinden Afrika ve Gazze’ye “su” yardımı
Edirne’de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
Tekirdağ’a Macar turist ilgisi
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Sakarya’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştirildi
Bahattin Sofuoğlu, birinci sefer yarışacağı Dünya Superbike Şampiyonası’nda sürpriz peşinde:
Çanakkale’de çaya düşen arabadaki 1 kişi yaralandı, 1 kişi kayboldu
Kocaeli’de kömür fabrikasında çıkan yangın denetim altına alındı
Bisiklet tamircisi “Pala Dayı”, 49 yıllık minibüsüyle nostaljiyi sokaklara taşıyor
Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü
Valide İnsani Yardım Derneğinden Afrika ve Gazze’ye “su” yardımı
Edirne’de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Medya » Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kırklareli’nin köfte ustaları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) – Kendine özgü tadıyla ön plana çıkan Kırklareli köftesinin ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasında tercihini yaptı.

Kent merkezindeki köfte ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Köfteci Oğuzcan Kuruş, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Halk, bayrak, özgürlük” fotoğrafını seçti.

“Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Alper Tüydeş'in “Otlar arasında”, “Haber”de Adsız Günebakan'ın “Karanlığa Işık Olanlar”, “Günlük Hayat”ta Özgün Tiran'ın “Keyfi Yerinde” fotoğrafını oylayan Kuruş, “Spor” kategorisinde ise Cemal Yurttaş'ın “Gitme Dur” adlı karesine oy verdi.

Köfteci Mahmut Sürer de “Özgür Suriye” kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın “Geri Dönüş”, “Doğal Yaşam ve Çevre”de Şebnem Coşkun'un “Buzun Üstünde, Suyun Altında”, “Haber”de Tahsin Ceylan'ın “Su Seviyesi”, “Günlük Hayat” kategorisinde Özgün Tiran'ın “Keyfi Yerinde” fotoğrafını oyladı.

“Spor” kategorisinde ise tercihini Gökhan Balcı'nın “Şükür” isimli karesinden yana kullanan Sürer, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, AA ekiplerine teşekkür etti.

Foto
Kategorisinde
Özgü

İlgili Haberler

Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” makyaj aktifliği ile başladı
Medya
11 Ocak 2025, 16:44

Kırklareli’nde Balkan geleneği “Koleda” makyaj aktifliği ile başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi
Medya
11 Ocak 2025, 00:26

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey gazetecilerle bir araya geldi

Kocaeli’de bir tırda 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi
Medya
11 Ocak 2025, 00:22

Kocaeli’de bir tırda 169 bin 680 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi

Küçükçekmece’de bir kişi silahla vurularak yaralandı
Medya
11 Ocak 2025, 00:17

Küçükçekmece’de bir kişi silahla vurularak yaralandı

MasterChef’te 5. Ceketin Sahibi Ve Elenen İsim Belli Oldu
Medya
27 Aralık 2024, 09:47

MasterChef’te 5. Ceketin Sahibi Ve Elenen İsim Belli Oldu

Bugün TV’de Neler Var? 25 Aralık 2024 Yayın Akışı Açıklandı
Medya
25 Aralık 2024, 12:51

Bugün TV’de Neler Var? 25 Aralık 2024 Yayın Akışı Açıklandı

Tuzla’da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Tuzla’da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi