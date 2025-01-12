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Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Tekirdağ’da kızını ve birlikte yaşadığı bayanı silahla öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ’a ziyaret
Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna “Zeytin” ismi verildi
İstanbul’da araçlarıyla drift ve makas atan 3 şoföre 149 bin 414 lira ceza kesildi
Tekirdağ’da çalıntı motosikletle kaza yapan kuşkulu yaralandı
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Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.

Kar yağışı nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bazı araçlar kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının hafta ortasına kadar aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Yağışı

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