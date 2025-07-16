Kıskanmak Dizisinde Selahattin Paşalı’nın Partneri Hafsanur Sancaktutan Oldu

Nahid Sırrı Örik’in klasik eserinden uyarlanan “Kıskanmak” dizisinin hazırlıkları hızla devam ederken, kadronun en merak edilen karakterlerinden biri netleşti. Yeni sezonda seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizide Mükerrem karakterine hayat verecek isim Hafsanur Sancaktutan olarak açıklandı.

Nadim Güç’ün yönetmen koltuğunda oturacağı, senaryosunu ise Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı projede Sancaktutan, Halit’in genç eşi Mükerrem’i canlandıracak. Dizide Nüzhet rolüyle Selahattin Paşalı ve Mükerrem karakterini canlandıracak Hafsanur Sancaktutan partner olacak.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Özgü Namal (Seniha), Mehmet Günsür (Halit Paşazade), Ayda Aksel (Mediha), İpek Tuzcuoğlu (Şaziye) ve Hande Doğandemir (Türkan) gibi önemli isimler yer alıyor. Daha önce 2009 yılında Zeki Demirkubuz tarafından sinemaya uyarlanan eserin dizi versiyonu, dramatik yapısı ve güçlü karakter analizleriyle izleyicinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor.