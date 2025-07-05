Kıvanç Tatlıtuğ “Olasılıksız” Dizisiyle Ekranlara Geri Dönüyor

Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda önemli bir projede yer alacak. OGM Pictures’ın uzun yıllar önce isim haklarını devraldığı Adam Fawer’ın kült romanı “Olasılıksız”, Disney Plus platformunda dizi olarak uyarlanacak. Tatlıtuğ, bu yapımda başrolü üstlenmek üzere anlaşmaya vardı.

Bilimkurgu, polisiye ve macera unsurlarını bir araya getiren dizinin senaryosunu ödüllü yazar Necati Şahin kaleme alacak. Hikaye, üniversitede eğitim görevlisi olan olasılık uzmanı David Caine’in yaşadığı dramatik bir olayla başlıyor. Epilepsi krizi geçiren Caine, mesleğini sürdürmekte zorlanırken, gelişmiş olasılık hesaplama yeteneğini kullanarak kumar dünyasına adım atıyor. Bu süreçte yaşananlar dizinin temelini oluşturuyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un ekran tercihi olarak bu sezon ana akım dizilerden uzak durduğu bilinirken, “Olasılıksız” projesiyle dikkat çekici bir dönüş yapması bekleniyor.