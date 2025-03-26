Kızıl Goncalar dizisi bitiyor: Kızıl Goncalar final bölümü ne zaman?

Kızıl Goncalar dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile yayınlandığı ilk günden itibaren gündemdeki yerini korumaya devam ederken, dizinin ne zaman final yapacağı da izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor.

Kızıl Goncalar Final Tarihi

Özcan Deniz’in ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer aldığı kızıl Goncalar dizisi her hafta NOW TV ekranlarında izleyicilerle buluşurken, Birsen Altuntaş dizinin izleyicilerini üzecek haberi açıkladı. Altuntaş’ın haberine göre 21 Nisan tarihinde yayınlanacak olan 46. bölüm ile Kızıl Goncalar final yapacak.