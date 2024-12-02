Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kızıl Goncalar’da yeni bir oyuncunun daha hikayeye dahil olacağı öğrenildi. Dizi ile ilgili gelen son bilgilere göre diziye dahil olacak oyuncu Psikolog Doktor Kadir rolüyle ekranlarda yer alacak. Yeni bir psikolog ile birlikte hikayenin daha da derinleşeceği dizide yeni oyuncunun kim olduğu da sonunda belli oldu.

İşte Kızıl Goncalar’da Oynayacak O İsim

Kızıl Goncalar’a dahil olacak isim Barış Yurtsever olacak. Diziden ayrılan oyuncuların olması nedeniyle yeni isimlerle hikayenin güçlü tutulması amaçlanıyor. Bu nedenle Psikolog Doktor Kadir rollüyle dizide dahil olacak Barış Yurtsever, öne çıkan karakterler arasında yer alacak. Psikolog görüşmeleri ile birlikte karakterlerinin geçmişlerine dair pek çok detay da gün yüzüne çıkacak. Özellikle Özcan Deniz ile yeni psikolog ilişkisinin nasıl olacağı merak edilenler arasında.