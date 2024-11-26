Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kızılcık Şerbeti’nde yeni sezonda yaşanan sorunlar öne çıkmış durumda. Yeni sezonda diziye katılan Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez’in rollerinin beğenilmemesi ve tepki gösterilmesiyle başlayan ayrılıklar devam ediyor. Kaan Taşanar, Şebnem Dönmez’in ayrılmasının ardından bir ayrılık da Duygu Kocabıyık’tan gelmişti. 3 oyuncunun diziden ayrılması sonrasında bir ismin daha ayrıldığı öğrenildi.

Kızılcık Şerbeti’nden Fırat Çelik Ayrılıyor

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan yeni ismin Fırat Çelik olduğu öğrenildi. Diziye veda edecek Kızılcık Şerbeti, 3. sezon ile ekranlara veda edebilir. Arka arkaya yaşanan ayrılıklar nedeniyle senaryo ya da yapım ekibinde sorunlar olduğu ileri sürülürken dizi ekibinden konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Diziye Cemal rolüyle dahil olan Fırat Çelik, Kıvılcım ile yakınlık kurmuştu. Oyuncunun diziden kendi isteğiyle mi ayrıldığı bilinmiyor. Ancak arka arkaya yaşanan ayrılıklar Kızılcık Şerbeti için soru işaretleri oluşturdu.