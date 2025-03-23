Kuruluş Osman dizisinin 5 oyuncusu ayrılıyor!

Burak Özçivit’in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi altıncı sezonunu tamamlamaya doğru ilerlerken, çarşamba günü izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Oyuncu kadrosu ve kurgusu ile izleyicilerin büyük beğenisini kazanan diziye beş oyuncunun veda edeceği belli olurken, izleyiciler de hangi oyuncuların ayrılacağını araştırıyor.

Kuruluş Osman Dizisinden Ayrılacak Oyuncular

Kuruluş Osman dizisinin önümüzdeki sezon da ekranlara gelmesi ve izleyicileri heyecan dolu sahneler ile ekran başına toplaması beklenirken, altıncı sezonun son bölümlerine doğru beş oyuncunun birden diziye veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre İlbay karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, Ulugan karakterini canlandıran Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun rolü ile dikkat çeken Ayça İnci, Sargun rolüne hayat veren Ali Öner ve Altuga karakteri ile diziye renk katan Murat Göçmez projeye veda edecek.

Kuruluş Osman dizisinin yedinci sezonda da ekranlara geleceği düşünülürken, önümüzdeki süreçlerde ekibe dahil olacak yeni oyuncular ile birlikte kadronun da güçleneceği tahmin ediliyor.