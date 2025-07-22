Kuruluş Osman’da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi

Bozdağ Film tarafından hazırlanan ve altı sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit ile yollar ayrıldı. Yapılan görüşmelerde oyuncunun bölüm başına 4 milyon TL talep ettiği öğrenilirken, taraflar arasında sözleşme şartlarında uzlaşı sağlanamadı. Bu gelişmenin ardından Burak Özçivit ile yapım ekibi sosyal medyada birbirlerinin hesaplarını takibi bıraktı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dizide Osman Bey karakterinin yaşlılık dönemine geçileceği, Orhan Bey’in ön plana çıkacağı bilgileri gündeme geldi. Orhan Bey karakterini daha önce Emre Bey canlandırmıştı ancak yeni sezonda bu rolü hangi oyuncunun üstleneceği henüz netlik kazanmadı.

Bozdağ Film, 7. sezonda hem ana televizyon yayınında hem de dijital platformlarda yeni projeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda Mert Yazıcıoğlu, Murat Ünalmış ve İbrahim Çelikkol gibi tanınmış oyuncularla görüşmeler gerçekleştirildiği bildirildi.