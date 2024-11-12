Türkiye’de yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gören ve pek çok kişinin bu alana yönelmesini sağlayan MasterChef Türkiye’de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Henüz final için çok erken olmasına rağmen son bölümde farklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte tüm yarışmacılara şampiyon olarak favori olan isimleri soruldu. Yarışmacılar ise ilk 5 için yarışmacılar arasından seçimler yaptı. Bu etkinlik sonrasında ise ilk 5 ile birlikte şampiyon olarak görülen isimler de belli oldu.

İşte MasterChef 2024 Şampiyonu

Yarışmacıların tahminleri sonrasında şampiyon olarak ön plana çıkan isim Ezgi oldu. Yarışmacılardan 7’si Ezgi’nin yarışmada birinci olacağını söyledi. İkinci olarak ön plana çıkan isim ise Onur oldu. Semih’in 3. olduğu etkinlikte, Kaan ile birlikte liste tamamlandı. Yarışmacılardan Eda ve Erim ise kimsenin listesinde yer almadı.