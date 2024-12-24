Her yıl yeni yarışmacılar ile yemeklerin yapıldığı MasterChef TV8’in efsane programlarından birisi haline geldi. Türkiye’de sevilerek izlenen program için yeni bir dönem daha sona eriyor. Final aşamasına geçilmesi ile birlikte MasterChef’in bitiş tarihi de gündeme gelmeye başladı. MasterChef sonrasında başlayacak Survivor All Star için heyecan devam ederken MasterChef’i kimin kazanacağı ve yarışmanın ne zaman biteceği gündemde. Peki MasterChef ne zaman bitiyor? MasterChef final tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler.

MasterChef 2024 Final Tarihi Ne Zaman?

MasterChef 2024 final tarihi için daha önce 2025 yılı işaret ediliyordu. Ancak Acun Medya tarafından Survivor All Star tanıtımlarına başlanması ile birlikte tarihte bir değişiklik yapıldığı. 1 Ocak 2025 itibariyle başlayacak olan Survivor All Star yarışması nedeniyle MasterChef Ocak ayında TV8’de ekranlarında olmayacak. Bu nedenle MasterChef 2024 yılı bitmeden önce ekranlara veda edecek ve MasterChef birincisi ilan edilecek. Son 6 yarışmacının kaldığı MasterChef’te hızlı eleme ve final sistemi ile birlikte sonuca ulaşılacak.

MasterChef son 6’ya kalan yarışmacılar; Kerem, Eda, Beyza, Onur, Semih ve Erim şeklinde. Oynanan oyunların ardından ise ceket sahibi olan yarışmacılar Kerem ile Onur oldu.