Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarından birisi olan MasterChef’te dün akşam eleme gecesi yaşandı. Hafta boyunca oynanan oyunların ardından eleme potasına girmek zorunda kalan yarışmacılar, eleme tabakları ile elemekten kurtulmaya çalıştı. Dün akşam oynanan son oyunun ardından ise elenen isim belli oldu. Ancak elenen isim kadar 1 hafta öncesinde yapılan MasterChef ifşası gündem oldu. Zira elenen isim 1 hafta önceden duyurulmuştu.

MasterChef’te Hakan Elendi

MasterChef’te dün akşam Hakan elendi. X’te 1 hafta önce yapılan paylaşımda Hakan’ın eleneceği iddia edilmişti. Bu mesaj sonrasında sosyal medyada bu durum konuşulurken dün akşamki eleme sonrasında bu paylaşım da gündem oldu. Masterbilgi hesabı tarafından yapılan paylaşımda 1 hafta öncesinden elenecek ismin bilindiği ifade edildi.

Hakan Dündar’ın yarışmadan ayrılmasıyla bir kişi daha eksildi. Son dönemlerde yarışmacılardan Nigar ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Hakan için yarışma süreci böyle son erdi.

MasterChef’te Elenen Hakan Ne Dedi?

Elenmesinin ardından sosyal medyadan konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakan, sitemkar sözleriyle dikkat çekti. MasterChef Hakan “Bazı olaylardan başından beri uzak durmaya çalıştım ancak üzerime yapıştırılan hırsız yaftası ve yöneltilen tehditler beni gerçekten yordu. Sosyal medyada yapılan hakaretler ve kadın düşmanı gibi oluşturulan yanlış algılar acımasızca” dedi.