Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan MasterChef’te dün akşam yeni bölüm ekranlara geldi. Yeni bölümdeki tadım sırasında ise gergin anlar yaşandı. Daha önce de benzer diyalogların yaşandığı şefler ile MasterChef Semih arasında bu sefer gerilimin dozu arttı. MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya yaşanan olayların ardından sert bir tepki verdi.

MasterChef Semih Diskalifiye mi Edildi?

Tadım sırasında yemeğinin “Ben yediğimde böyle değildi şefim” diyerek savunmasını yapan MasterChef Semih, Mehmet Şef’i çok kızdırdı. Bu sözlerin ardından Mehmet Şef çok sert bir tepki verdi ve “Seni var ya buradan kolundan tuttuğum gibi atarım. Sen her yemek sonrası benim bildiğim böyle, benim bildiğim şöyle. Yeter ya! Her oraya söylediğimde kafanı çeviriyorsun sebep ne? Bizden iyi mi biliyorsun bu işi? Haddini bil!” dedi. Bu sert tepki sonrasında ise Semih önlüğünü çıkardı ve yarışmadan çıktı.

MasterChef Diskalifiye mi Edildi?

MasterChef diskalifiye kararı resmi olarak açıklanmadı. Ancak hem şeflerin tepkilerinden hem de yarışmanın yarışmadan ayrılması nedeniyle MasterChef’te Semih yer almadı. Yarışmacı ile ilgili yeni bölümde şefler tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Semihcan Temiz Kimdir?

Yarışmaya Maldivler’den katılan Semihcan Temiz, aslen Mersinli’dir. 26 yaşında olan Temiz, eğitim için 13 yaşından beri yalnız yaşamaktadır. Üniversitede işletme bölümünde okurken üçüncü sınıfta eğitimini yarıda bırakmış ve aşçılık eğitimi almaya başlamıştır. Semihcan Temiz, Mersin’de 8 ay bir restoranda çalıştıktan sonra, profesyonel mutfak kariyerine 2018 yılında başlamıştır. Montenegro, Dubai ve Maldivler’de çalışarak deneyim kazanmıştır.

Semihcan Temiz, üniversitede işletme okurken aşçılık kariyerine yönelmiştir. İlk olarak Mersin’de bir restoranda çalışmış, ardından Montenegro ve Dubai’de çalışmalarına devam etmiştir. Son olarak Maldivler’de profesyonel mutfak sanatları ile ilgilenmiştir. MasterChef Türkiye yarışmasında ilk turda et tabağı ve dövme pilavı yaparak üç şeften de evet oyu almış ve ana kadroya dahil olmuştur. Yarışmada başarılı performanslar sergileyen Temiz, dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.