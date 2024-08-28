TV8’de yayınlanan Survivor programında yarışmacıların haftalık olarak yüksek ücretler aldığı ortaya çıkmıştı. Türkiye ortalamasının üzerinde bir kazanç ve pek çok fırsatı da elde eden yarışmacıların ardından MasterChef yarışmasında da benzer bir durum olduğu görüldü. Bu durum sonrasında programda yaşanan kavgalar ve olaylar da bir kurgu mu, dizi mi iddialarını gündeme getirdi.

MasterChef Yarışmacıları Para mı Alıyor?

İddialara göre MasterChef yarışmacıları para alıyor. Haftalık 50 bin TL ile 100 bin TL arasında bir ücretin verildiği öne sürüldü. Bu konuda eski MasterChef yarışmacılarına da gözler çevrildi. Ancak iddiaları hiç kimse yalanlamadığı gibi Acun Medya ekibinden de herhangi bir yalanlama yapıldı. Survivor ile ilgili gündeme gelen iddialarda da benzer bir durum yaşanıyordu. Yarışmacılara 60 bin TL ile 100 bin TL arasında değişen bir ücret ödenirken haftalık kazanılan bu tutarlar, finale kadar giden yarışmacıların yüksek ücretler almasını sağlıyordu.