7 Ağustos Masterchef yeni bölüm fragmanı paylaşıldı. Takım oyunlarının oynandığı ve elemelerin başladığı Masterchef’te bu nedenle gerilimin dozu da arttı. Masterchef 7 Ağustos yeni bölüm fragmanının paylaşılmasıyla birlikte yeni bölümde yaşananlara dair ilk bilgiler de paylaşıldı. Masterchef yeni bölüm fragmanında Beyza ile Zeynep arasında çok sert bir tartışmanın olduğu görüldü. Peki Masterchef’te Beyza’ya ne oldu, neden ağladı?

MasterChef’te Beyza’ya Ne Oldu, Beyaz Neden Ağladı?

7 Ağustos Çarşamba günü MasterChef bölümünde Zeynep ile tartıştığı ve sinirlerine hakim olamadığı için Beyza ağladı. Programdaki o anlar şöyle;

Masterchef 7 Ağustos fragmanını izle