Türkiye’nin en çok izlenen programlarından MasterChef Türkiye’nin dün akşam yeni bölüm yayınlandı. 11 Eylül MasterChef bölümünde mavi takımda yer alan Nigar’ın yaptığı kural ihlali sonrasında şeflerden arka arkaya tepkiler geldi.

MasterChef’te Nigar Ne Yaptı?

MasterChef’te Nigar kural ihlali yaptı. Kural ihlali yapması nedeniyle bir tabağın iptal olması hem şeflerde hem de takım arkadaşlarında gerginlik yarattı. Şefler yaptığı açıklamalarda Nigar’ın bulaşıkların içine koyduğu tencereyi sonrasında aldığı ve yemek yapmaya devam ettiği belirtildi. Nigar’ın bu hareketi şeflerden kabul görmezken o tencerede yapılan yemek değerlendirmeye alınmadı. Bu olayın dışında yarışmacıların şefleri dinlememesi, yasaklanmış olmasına karşın çekmeden malzeme alarak kullanması ise şeflerde bardağı taşırdı.

İlk tur ve ikinci turda yaşanan hatalar sonrasında şefler tüm yarışmalara tepki gösterdi. İlk tepki Somer Şef’ten geldi. Somer Şef “Arkadaşlar burada bir Türk mutfak ustası hakkında konuşuyoruz. Bu kadar mı önemli önünüzdeki malzemeleri çıkartıp muhabbet etmek? Başlayın ben başka bir şey söylemeyeceğim.” dedi. Ardından ise Mehmet Şef tepki gösterdi ve “Yok abi ben de konuşmuyorum. Bu geçen sene de çok oldu. Siz şımarıksınız. Bir şey anlatıyoruz. Yani şu yemek için biz heyecanlanıyoruz. Sizin için gidip elli yerden yemekler buluyoruz. Sizi ilerletmeye çalışıyoruz. Bu yemeği yapan büyük usta ve adam vefat etti. Tam biz adamı anarken yaptığınıza bakın. Gidin domates biberinizi de alın. Biraz saygı. Ne var kardeşim çıkardın da ne oldu domates biberi? Kusura bakmayın biraz ağır konuşacağım. Her zaman yapıyorsunuz bunu. Bir tane yaratıcılık yemeği anlatacağız şakır şakır liste çıkarıyorsunuz. Sonra o malzemeleri çıkardıktan sonra yüz tane soru soruyorsunuz. Sebebi bizi iyi dinlememeniz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz.” dedi.