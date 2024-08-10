MasterChef Türkiye’de yedeklerden yarışmaya dahil olan isim için merak edilen açıklama geldi. Hafta boyunca yapılan takım yarışmalarının ardından potaya 6 isim girmişti. Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar ve Ayşe’nin yer aldığı pota, ilk hafta için çok zorlu bulunurken hem kimin eleneceği hem de yedeklerden ana kadroya kimin gireceği merak edilmişti. Bu sorulardan birisi yanıtını buldu. Eleme yapılmadan önce ana kadroya girecek yedek yarışmacı açıklandı.

MasterChef’te Yedeklerden Ana Kadroya Kim Girdi?

Masterchef’te yedeklerden ana kadroya Zübeyde girdi. Yedekler arasından yapılacak seçimler için Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun yapılmasını istediği yemek dalyan köfte oldu. Dalyan köfteyi en iyi şekilde yapan yarışmacılar Adel, Sercan, Şirin, Zübeyde, Erim, Akın ve Bera olarak açıklandı. Ardından bu 7 yarışmacı için ikinci etaba geçiş yapıldı. İkinci etapta ise yarışmacılar cevizlerle yaratıcı tabaklar yapmak için çalıştı. Yaratıcı tabak tadımlarının ardından ana kadroya girmeyi başaran isim Zübeyde oldu.

Masterchef Zübeyde Kimdir?

Masterchef Zübeyde, evli ve 3 çocuk annesi bir yarışmacı. İstanbul’un Beylikdüzü’nde yaşayan yarışmacı, 41 yaşında. Aşçı olarak çalışan Zübeyde, 17 yıllık bir deneyime sahip. Erzurum’daki 6 yıllık işletmecilik deneyiminin ardından İstanbul’a gelen Zübeyde, burada çeşitli restoran ve işletmelerde çalıştı.