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    Max’in Adı Yeniden HBO Max Oldu

    Warner Bros. Discovery, dijital yayın platformu Max’in ismini yeniden HBO Max olarak değiştirdi.

    Warner Bros. Discovery’nin dijital yayın platformu Max, resmi olarak adını tekrar HBO Max olarak değiştirdi. Şirket, birkaç ay önce duyurduğu bu isim değişikliğini bugün itibarıyla hayata geçirdi.

    Geçtiğimiz yıl, platformun adını HBO merkezli içeriklerin dışına çıkarak daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla “Max” olarak değiştirmişti. Ancak bu değişiklik beklenen başarıyı sağlamadı. İzleyicilerin en çok ilgi gösterdiği içeriklerin HBO’ya ait diziler ve filmler olması, şirketin marka stratejisinde yeniden revizyona gitmesine neden oldu.

    Bugünden itibaren, platformun uygulaması ve web sitesinde “HBO Max” ismi kullanılmaya başlandı. Warner Bros. Discovery, bu kararla birlikte HBO’nun güçlü içerik prestijinden faydalanmayı amaçlıyor. Platform, HBO Max adıyla hem Türkiye’de hem de dünya genelinde bilinirliğini artırmayı hedefliyor.

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