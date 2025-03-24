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Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’ın son sağlık durumu açıklandı!

Önceki ay beyin kanaması geçiren ve yoğun bakıma kaldırılan oyuncu Naşit Özcan'ın sağlık durumuna ilişkin eşi açıklamada bulundu. 

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Ali Editör
Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan’ın son sağlık durumu açıklandı!

Ünlü oyuncu Naşit Özcan geçtiğimiz ay beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanamasının ardından yoğun bakıma alınan Naşit Özcan’ın sağlık durumu merak konusu olurken, eşi de sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. 

Naşit Özcan’ın Sağlık Durumu Nasıl?

Naşit Özcan’ın son sağlık durumuna ilişkin hayat arkadaşının yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Merhaba herkese.. Naşit’in durumuyla ilgili güzel şeyler yazmak isterdim ama maalesef geçirdiği beyin kanaması ağır ve kalıcı hasarlara yol açtı…

Israrla ve elbette haklı olarak detay öğrenmek isteyen sevgili dostları için yapıyorum bu paylaşımı…

Hala yoğun bakımda…solunum cihazına bağlı, bilinci bulanık…

Bu şekilde bir haftadır stabil. Buradan verebileceğim bilgi bu kadar anlayışınıza sığınıyorum…

Sevgilerimle Elif…”

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