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Nursel Ergin’den sevindiren haber!

Ünlü Sunucu Nursel Ergin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kanser tedavisi sürecine ilişkin bilgi verdi. 

Yayınlanma:
Ali Editör
Nursel Ergin’den sevindiren haber!

Sunduğu programlar ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ünlü sunucu Nursel Ergin geçtiğimiz haftalarda kanser olduğunu ve yaklaşık sekiz aydır tedavi gördüğünü açıklamıştı. 

Ergin’in kanser olduğunu açıklamasının ardından sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı gelirken, tedavi sürecine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 

Nursel Ergin Kanser Mi?

Nursel Ergin, hayranlarının sevindiren güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Kanseri yendiğini açıklayan Ergin “Çok zor bir süreç ama bu kadar güzel bir aileye, profesyonel ellere teslim olduğum için hepsinin ellerinden öpüyorum. Çok minnettarım. Bebekler gibi bakıldım ve bitti” dedi.

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