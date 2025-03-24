Piyasa dizisinde şok gelişme! Final bölümü…

Alp Bavruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu ve Yurdaer Okur gibi isimlerin yer aldığı Piyasa dizisi oyuncu kadrosu ve konusu ile ekranlara iddialı bir giriş yaparken, dizinin final yapacağına dair iddialar izleyenleri şaşırttı.

Piyasa Dizisi Bitecek Mi?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Piyasa dizisi altıncı bölümü itibarıyla final yapacak.

Piyasa dizisinin yanı sıra önümüzdeki süreçlerde reytingleri düşük olan başka dizilerin de kanal yönetimleri tarafından final yaptırılması bekleniyor.