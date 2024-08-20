Türkiye’de sunduğu haber programları ile bir döneme damga vuran Reha Muhtar, gece saatlerinde talihsiz bir olay yaşadı. Evinin merdivenlerinden düşen ve bu nedenle hemen hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’ın entübe edildiği açıklandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü ismin hayati riskinin olduğu belirtildi.

Reha Muhtar’a Ne Oldu?

2010 yılında Deniz Uğur ile boşanan ancak şiddet iddiaları ile velayet davası görülen Reha Muhtar bu haberlerle sık sık gündemde yer alıyordu. Dün akşam yaşanan kaza sonrasında ise hayati tehlikesi ortaya çıkan Reha Muhtar hakkında farklı iddialar da gündeme taşındı. Ancak kazanın nasıl olduğu, nasıl düştüğü ve düşme sonucunda nasıl bir travmanın yaşandığı resmi olarak açıklanmadı.

Maslak’taki özel bir hastanede tedavisi devam eden ve solunum cihazına bağlanan 65 yaşındaki Reha Muhtar’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.