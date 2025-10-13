Salı, Ekim 14, 2025

Son Dakika

Samsunspor’dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Tribün Desteği 23 dakika ago
TFF, Türkiye-Gürcistan Maçının Gelirlerini Gazze’ye Bağışlayacak 60 dakika ago
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi 16 saat ago
Milli Maç Öncesi Kocaeli’de Tramvaylar Ücretsiz Olacak 16 saat ago
Ülke Genelinde Siber Operasyon: 25 İlde 274 Şüpheli Yakalandı 17 saat ago
Doğum İzni Uzayacak mı? Yeni Düzenlemenin Detayları Belli Oldu 17 saat ago
Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. Haftasında Bodo/Glimt’i Konuk Edecek 17 saat ago
Zinedine Zidane’dan Kenan Yıldız’a Övgü Dolu Sözler 17 saat ago
Diyanet İşleri Başkanlığı Açıkladı: 2026 Hac Kurası Ne Zaman Çekilecek? 18 saat ago
Bangladeş’te 50 Milyon Çocuk Tifo Aşısı Olacak 18 saat ago

Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi

NOW TV ekranlarında yayınlanan “Sahtekârlar” dizisi, ilk bölümüyle reyting sıralamasında dikkat çeken bir performans sergiledi.
Özge Tekeli
16 saat önce
0 0
Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Sahtekârlar” dizisi, yayınlandığı ilk akşam dikkat çeken bir çıkış yaptı. “Yargı” dizisi ekibinin imzasını taşıyan yapım, reyting sıralamasında güçlü rakipleriyle yarışarak iddiasını ortaya koydu.

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle totalde 5.10, AB grubunda 4.44 ve ABC1 kategorisinde 4.92 reyting elde etti. “Sahtekârlar”, yayın akşamında tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Aynı akşam ekrana gelen “Çarpıntı” dizisi ise beşinci bölümüyle totalde 4.04 ve ABC1’de 3.84 reytingle üçüncü sırada, AB grubunda ise 2.93 oranıyla altıncı sırada kaldı.

Gecenin birincisi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” oldu. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolünde yer aldığı dizi, totalde 7.27, AB grubunda 5.73 ve ABC1’de 7.18 reyting oranlarına ulaşarak üç kategoride de zirvede yer aldı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX