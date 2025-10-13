Sahtekârlar Dizisi İlk Bölümüyle Reyting Yarışına Güçlü Girdi

NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Sahtekârlar” dizisi, yayınlandığı ilk akşam dikkat çeken bir çıkış yaptı. “Yargı” dizisi ekibinin imzasını taşıyan yapım, reyting sıralamasında güçlü rakipleriyle yarışarak iddiasını ortaya koydu.

Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in başrollerini paylaştığı dizi, ilk bölümüyle totalde 5.10, AB grubunda 4.44 ve ABC1 kategorisinde 4.92 reyting elde etti. “Sahtekârlar”, yayın akşamında tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Aynı akşam ekrana gelen “Çarpıntı” dizisi ise beşinci bölümüyle totalde 4.04 ve ABC1’de 3.84 reytingle üçüncü sırada, AB grubunda ise 2.93 oranıyla altıncı sırada kaldı.

Gecenin birincisi ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” oldu. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk’ün başrolünde yer aldığı dizi, totalde 7.27, AB grubunda 5.73 ve ABC1’de 7.18 reyting oranlarına ulaşarak üç kategoride de zirvede yer aldı.