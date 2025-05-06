Salih Bademci ve Hazal Türesan “Ayın On Dördü” Dizisinde Bir Araya Geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre gizem, psikodrama ve romantizm unsurlarını harmanlayan yeni polisiye dizi “Ayın On Dördü” için hazırlıklar başladı. Max platformunda izleyiciyle buluşacak olan yapım, güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken senaryosuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Altı bölümden oluşacak dizide başrolleri başarılı oyuncular Salih Bademci ve Hazal Türesan paylaşacak. Projede Salih Bademci, heykeltıraş Rıdvan karakterine hayat verirken; Hazal Türesan ise polisiye merakıyla öne çıkan eşi Rayiha rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Senaryosu Meryem Gültabak tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin yer alıyor. Yapımcılığını MGX’in üstlendiği dizinin proje tasarımı ise şirketin kurucusu Müşvik Guluzade’ye ait.

Haziran ayında sete çıkması planlanan “Ayın On Dördü”, türler arası geçişleri ve karakter derinliğiyle seyircinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.