Show TV’nin popüler dizisi Sandık Kokusu’nda oyuncu ayrılıkları gündem oldu. Yapılan açıklamalarda Necip Memili gibi başrolde yer alan bir ismin ayrılacağının duyurulmasının ardından 2 ismin daha ayrılığı kesinleşti. Dizinin hikayesinin nasıl devam edeceği merak edilirken diziden ayrılacağı açıklanan bir isim daha belli oldu. 3 isim, Sandık Kokusu’ndan ayrılacak.

Sandık Kokusu’ndan Ayrılacak Oyuncular Belli Oldu

Geçtiğimiz hafta ilk bölümden itibaren dizinin ana kadrosunda yer alan başrol oyuncusu Necip Memili’nin ayrılacağı açıklanmıştı. Projeden ayrılacağı açıklanan Memili’nin ardından dizide Reha’nın kardeşi rolündeki Seda Türkmen’in de kadrodan ayrılacağı kesinleşti. Böylece Karsu’nun eski eşiyle ilgili tüm kişi ve olaylar dizi hikayesinden çıkarılacak.

Bugün gündeme gelen son haberde ise Mert karakteri ile dizide yer alan Sercan Badur’un da diziden ayrılacağı öğrenildi. Mert Melek karakteri ile ilk sezonda dikkat çeken Sercan Badur artık dizide yer almayacak.

Açıklamalarda karakterlerin dizideki hikayesi sona erdiği için ayrılacağı belirtilmiş olsa da dizinin hikayesinin nasıl devam edeceği merak ediliyor.