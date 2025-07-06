“Senden Kalan” Filmi İstanbul’da Çekimlere Başladı

İstanbul’da çekimleri başlayan “Senden Kalan” filmi, güçlü duygusal hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, İstanbul’un farklı semtlerinde çekimlere başlamış durumda.

Ege Grup Medya yapımı olan projenin yapımcılığını Alpaslan Akman, Bilal Fırat Fendoğlu ve Yunus Akman üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Ümit Gündoğdu yer alırken, senaryo Bektaş Topaloğlu tarafından kaleme alındı.

Filmin konusu, podyumda bayılan genç bir modelin yaşadığı dramatik süreci ele alıyor. Hastalığı hem kariyerini hem de kişisel yaşamını derinden etkileyen genç kadın, hastanede tanıştığı gizemli biriyle hayatında beklenmedik bir değişim yaşıyor. Film, umut ve dokunaklı anları bir araya getirerek izleyiciye farklı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Oyuncu kadrosunda İlayda Çevik, Ferhat Gündoğdu, Cemal Hünal, Burak Sergen, Nefise Karatay, Özgür Emre Yıldırım, Ayşen İnci, Ege Aydan, Melissa Dilber, Barçın Çalış ve Taygun Erkeskin gibi isimler yer alıyor.