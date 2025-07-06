Sevdiğim Sensin Dizisinin Başrolü Aytaç Şaşmaz Oldu

Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı ve Ay Yapım tarafından hazırlanan yeni dizi Sevdiğim Sensin’in erkek başrol oyuncusu açıklandı. Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın üstlendiği dizide, Erkan Aldur karakterine Aytaç Şaşmaz hayat verecek.

Erkan karakterinin babası Esat Aldur’u Hüseyin Avni Danyal canlandıracak.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizinin hikâyesi Ağrı’da başlayacak ve İstanbul’da devam edecek. Hikâye, Erkan’ın askerlik görevini yaptığı dönemde tanıştığı Rojda ile yaşadığı önemli gelişmeler etrafında şekilleniyor. İstanbul’da geçen bölümde ise Erkan’ın sınavlarla dolu hayatı izleyicilere aktarılacak.

Sevdiğim Sensin, Anadolu’nun iki farklı kültürünü ve genç bir adamın yaşadığı zorlukları ekranlara taşıyacak bir yapım olacak.