Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti Dizisine 113. Bölümde Veda Edecek

Popüler dizi “Kızılcık Şerbeti” kadrosunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Dizinin başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, “Doğa” karakteriyle yer aldığı yapımdan ayrılacak. Yapımcı Faruk Turgut, oyuncunun sezon başında diziden ayrılmak istediğini, ancak taleplerine saygı göstererek 113. bölüme kadar devam edeceğini açıkladı.

Faruk Turgut, Sıla Türkoğlu hakkında yaptığı açıklamada, “Değerli oyuncumuz Sıla Türkoğlu, 113. bölümde dizimize veda edecektir. Kariyerinde daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyoruz. Kendisine teşekkür eder, yolunun açık olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

Sıla Türkoğlu da ayrılık kararıyla ilgili olarak teşekkürlerini iletti. Oyuncu, “Sevgili Faruk Bey’e bana sunduğu bu değerli fırsat için teşekkür ederim. Ekibe de emekleri için minnettarım. Gelecekte birlikte çalışmayı umut ediyorum.” dedi.

Bu gelişmenin ardından dizide Sıla Türkoğlu’nun yanı sıra Emrah Altıntoprak, Firaz ve Işıl karakterlerini canlandıran oyuncular da yapımdan ayrılacak. Yapım ekibi, yeni bölümlerle birlikte izleyiciyi farklı gelişmelerin beklediğini duyurdu.