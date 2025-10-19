Sitare Akbaş, “Çarpıntı” Dizisinin Kadrosuna Katıldı

Pazar, Ekim 19, 2025

Oyuncu Sitare Akbaş, “Çarpıntı” dizisinin kadrosuna Merve karakteri ile dahil oldu.
Ünlü oyuncu Sitare Akbaş, eşi Cengiz Orhonlu ile birlikte, Mert Turak ve Aslıhan Malbora’nın rol aldığı “Eşyanın Tabiatı” oyununun galasına katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Akbaş, yarın yeni bölümü yayınlanacak olan “Çarpıntı” dizisine Merve karakteriyle dahil oldu.

Oyuncu, dizinin kadrosuna dahil olması hakkında, “Diziye sonradan katılmak, başlangıçta yeni bir öğrenci gibi hissettiriyor. Ancak Kerem Bürsin’i uzun yıllardır tanıyorum ve ekip son derece samimi. Birbirleriyle uzun süredir çalışan ekip üyeleri, seti çok dostane bir ortam hâline getiriyor. Şerif Sezer gibi büyük bir usta ile çalışma fırsatı bulmak ise çok değerli; söylediklerini dikkatle dinliyorsunuz ve çok şey öğreniyorsunuz” ifadelerini kullandı.

