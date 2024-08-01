Dünyanın en çok izlenen yapımlarından birisi olan Squid Game yakaladığı başarı sonrasında 2. sezon onayı almıştı. Netflix’te yayınlanan dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Hwang Dong-hyuk imzası taşıyan Güney Kore yapımında Squid Game yeni sezonun çok daha iddialı tanıtımlar yapıldı. Gerçek oyunların başladığını belirten fragmanlarda Squid Game 2. sezon ile heyecanın ve gerilimin dozunun artacağı net bir şekilde ortaya koyuldu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak? Netflix Squid Game 2. Sezon Tarihi
Squid Game 2. sezon tanıtımı yapıldı ve dizinin 26 Aralık 2024’te ilk bölümleriyle ekranlara geleceği ifade edildi. Üstelik Squid Game 2. sezonla birlikte bir müjde de verildi. 2024 yılı itibariyle yayınlanacak Squid Game 2. sezonun ardından 2025’te Squid Game 3. sezon ile final yapacak ve bir sezon daha ekranlara gelmiş olacak.
İşte Squid Game 2. Sezon fragmanı;
Squid Game 2. Sezonda Neler Olacak?
Squid Game 2. sezon için yapılan tanıtımlarda şu ifadelere yer verildi;
1. sezonun dünya çapında inanılmaz bir ilgiyle karşılanmasının üzerinden neredeyse üç yıl geçti ve hayal bile edemeyeceğimiz şeyler yaşadık. Bu mektubu yazarken 2. sezonun tarihini açıklamaktan ve final sezonu olan 3. sezonla ilgili haberler vermekten büyük heyecan duyuyorum. 2. sezonun çekimlerine başladığımız ilk gün “Vay be, Squid Game dünyasına geri döndüğüme inanamıyorum,” diye düşünmüştüm. Gerçek olamaz gibi gelmişti. Üç yıl sonra Squid Game ile yeniden buluşmanın sizin için de nasıl bir his olacağını merak ediyorum.
Birinci sezonun sonunda intikam yemini eden Seong Gi-hun geri dönüyor ve oyuna tekrar katılıyor. Bakalım intikamını almayı başarabilecek mi? Gemi Aslanı (Front Man) yine rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Bu iki karakterin dünyaları arasındaki sert çatışma, önümüzdeki yıl yayınlanacak 3. sezonla birlikte dizinin finaline kadar devam edecek.
Yeni bir Squid Game yaratmak için ekilen tohumların büyüdüğünü görmekten ve hikâyenin sonuna kadar bunun meyvelerini toplayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Size yeniden o coşkuyu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım siz de bizim kadar heyecanlısınızdır. Herkese teşekkürler ve yakında görüşmek üzere.