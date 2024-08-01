Dünyanın en çok izlenen yapımlarından birisi olan Squid Game yakaladığı başarı sonrasında 2. sezon onayı almıştı. Netflix’te yayınlanan dizinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Hwang Dong-hyuk imzası taşıyan Güney Kore yapımında Squid Game yeni sezonun çok daha iddialı tanıtımlar yapıldı. Gerçek oyunların başladığını belirten fragmanlarda Squid Game 2. sezon ile heyecanın ve gerilimin dozunun artacağı net bir şekilde ortaya koyuldu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak? Netflix Squid Game 2. Sezon Tarihi

Squid Game 2. sezon tanıtımı yapıldı ve dizinin 26 Aralık 2024’te ilk bölümleriyle ekranlara geleceği ifade edildi. Üstelik Squid Game 2. sezonla birlikte bir müjde de verildi. 2024 yılı itibariyle yayınlanacak Squid Game 2. sezonun ardından 2025’te Squid Game 3. sezon ile final yapacak ve bir sezon daha ekranlara gelmiş olacak.

İşte Squid Game 2. Sezon fragmanı;

Squid Game 2. Sezonda Neler Olacak?

Squid Game 2. sezon için yapılan tanıtımlarda şu ifadelere yer verildi;