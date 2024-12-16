Survivor 2025 kadrosunda hangi ünlü isimlerin yer alacağı büyük merak uyandırmıştı. Gündemde farklı bilgiler ve listeler dolaşırken resmi paylaşım ilk kez yapıldı. Acun Medya tarafından yapılan Survivor 2025 afişinin paylaşılması, sosyal medyada yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Survivor yarışmasını takip eden ve sevenler 2025 kadrosunu çok zayıf ve başarısız olarak değerlendirdi. Kadro ve yeni dönem yarışma ile ilgili Acun Ilıcalı’dan ise herhangi bir açıklama henüz gelmedi.

Survivor 2025 Kadrosu Ünlü Ve Gönüllüler Listesi

Survivor 2025 yarışması daha önce yarışan yarışmacılardan oluşan All Star kadrosu ve gönüllüler kadrosu olarak belirlendi. Bu kapsamda gönüllüleri oldukça zorlu rakipler bekliyor. Yayınlanan afişte iki takım ayrı ayrı gösterilerek hangi isimlerin kadroda yer alacağı açıklandı.

İşte Survivor 2025 All Star Kadrosu

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında Zeynep Alkan, Serenay Aktaş, Batuhan Karacakaya, Adem Kılıç, İsmail Balaban, Ayşe Yüksel, Sema Aydemir, Barış Murat Yağcı, Yağmur Banda, Hikmet yer alıyor.

İşte Survivor 2025 Gönüllüler Kadrosu

Survivor 2025 yeni yarışmacıları ise Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgoz, Mevlüt Koçak, Göksu Küçükali, Adilhan Numan, Kaan Kazgan, Kübra Avcı.

İşte Survivor 2025 Afişi