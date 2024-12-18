Geçtiğimiz günlerde Survivor 2025 yarışmacılarının kimler olduğu afiş ile ortaya çıkmıştı. Acun Medya ve Acun Ilıcalı’nın sessiz kalmayı tercih ettiği bu sızıntı sonrasında bugün resmi tanıtımlar yapıldı. Acun Ilıcalı’nın sosyal medya hesaplarından da yaptığı duyuruda Survivor 2025 ilk bölüm tarihi de açıklandı.

Survivor 2025 Ne Zaman Başlıyor?

Acun Ilıcalı’nın açıklamasına göre Survivor 2025 1 Ocak 2025 itibariyle başlayacka. Yılın ilk günü itibariyle ekranlara gelecek Survivor 2025’te hem gönüllüler hem de All Star takım oyuncuları için özel tanıtım videoları hazırlandı. Acun Ilıcalı tarafından yapılan paylaşım ile bu videolar da gösterildi.

Survivor 2025 Gönüllüler Takım Tanıtım Videosu

Acun Ilıcalı “İşte Survivor 2025’in “Gönüllüler” takımının ilk tanıtımı.. Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025’te TV8’de..” diyerek videoyu paylaştı.

Survivor 2025 All Star Takım Tanıtım Videosu

Acun Ilıcalı All Star için de benzer bir paylaşım yaptı ve “İşte Survivor 2025’in “All Star” takımının ilk tanıtımı.. Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025’te TV8’de..” dedi.