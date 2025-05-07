Survivor 2025’te Merakla Beklenen Karar Açıklandı: Almeda Baylan Diskalifiye Edildi mi?

Survivor 2025’te beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Almeda Baylan, yarışma sırasında birden fazla çalışana şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edildi. Survivor’da daha önce eşi benzeri görülmeyen bir olayın ardından, Almeda’nın hem yarışmacı hem de çalışanlarla olan tavırları büyük tartışmalara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre Almeda Baylan’ın biri kadın olmak üzere dört çalışana şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Olayların ardından Acun Ilıcalı, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Şiddet iddialarını ciddiyetle ele alan Ilıcalı, Almeda’nın yarışma kurallarını ihlal ettiğini ve affedilebilecek bir durum olmadığını vurguladı.

Acun Ilıcalı, Almeda’nın kaybedilmemesi adına bir süre zorlandıklarını ancak başka seçeneklerinin kalmadığını belirterek, Survivor’dan diskalifiye edilme kararını duyurdu.

Olayın hemen ardından, Almeda’yla birlikte bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldıkları iddia edilen Batuhan Karacakaya da ceza aldı. Başlangıçta suçlamaları reddeden Batuhan, Almeda’nın itirafı üzerine gerçekleri kabul etmek zorunda kaldı. Batuhan, 5 ödül kazanamama cezasına çarptırıldı.