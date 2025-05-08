Survivor Aycan ve Yağmur Düellosunda Neler Yaşandı? 7 Mayıs Dokunulmazlık Sonucu Belli Oldu

Survivor 2025’te heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından doruk noktasına ulaştı. Zorlu mücadeleler ve stratejik hamlelerle geçen karşılaşmanın kazananı, All-Star ekibi oldu. Yarışmacılar, fiziksel sınırlarını zorlayarak parkurlarda üstünlük kurmaya çalıştı. Ancak yarışmanın psikolojik baskıları da her an daha fazla hissedildi. Bu haftaki dokunulmazlık oyununun kazananı ise, All-Star ekibi oldu.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Aycan Yanaç ve Yağmur Banda arasında oynanan düelloydu. İki yarışmacı arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, Aycan Yanaç düelloyu kazanarak eleme adaylığından kurtulmayı başardı.

Almeda’nın Diskalifiye Edilişi Programın İlerleyişini Değiştirdi

Poyraz’ın Survivor’a veda etmesinin ardından, Almeda’nın diskalifiye edilmesi yarışmanın gidişatını değiştirdi. Eleme adayları Aycan Yanaç ve Yağmur Banda dokunulmazlık oyunu oynasa bile ikili arasından biri elenmedi. Bu hafta bir kadın yarışmaya veda ettiği için kaybeden kişi bir sonraki eleme sürecine dahil edildi. Böylelikle Yağmur Banda Survivor yaşamını birkaç gün daha uzatmış oldu.