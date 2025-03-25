Tarkan’ın bayramdaki sahne ücreti dudak uçuklattı!

30 Mart itibariyle Ramazan Bayramı başlayacak ve Ramazan Bayramı tatili üç gün boyunca devam edecek. Ramazan Bayramı’na günler kala ünlülerin konserlerden kazanacağı ücretler de merak ediliyor.

Sanatçılar Konserlerden Ne Kadar Kazanıyor?

Ramazan Bayramı’nda ünlü sanatçılar ülke genelinde ve yurtdışında çeşitli mekanlarda sahne alacaklar. Bu kapsamda, en yüksek ücreti Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de konser verecek olan Tarkan alacak.

Tarkan’ın Azerbaycan konserinden 1 milyon dolar (yaklaşık 38 milyon TL) gelir elde edeceği tahmin ediliyor.

Yıldız Tilbe’nin 4 milyon TL, Bülent Ersoy’un 4 milyon TL, Mahsun Kırmızıgül’ün 3.5 milyon TL, Hadise’nin 5 milyon TL alacağı da iddia ediliyor.