Apple, AirPods’u Neden Sadece Beyaz Üretiyor? İşte Nedeni 33 dakika ago
“Taşacak Bu Deniz” Dizisi 10 Ekim’de Ekranlarda Olacak 57 dakika ago
2026 Green Card Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 2 saat ago
Evlilik Kredisi Başvuruları Başladı 2 saat ago
TOKİ’den Sosyal Konut Başvurularında Dolandırıcılık Uyarısı 3 saat ago
30 İlde Yapılan FETÖ Operasyonu İle 91 Şüpheli Yakalandı 3 saat ago
Çiftçilere 349 Milyon TL’lik Destek Ödemesi Hesaplara Aktarıldı 19 saat ago
Google, Yapay Zekâ Yatırımları İçin 100’den Fazla Çalışanı İşten Çıkardı 19 saat ago
Osimhen Derbide Forma Giyebilecek: Galatasaray – Beşiktaş Maçı Öncesi Kadro Durumu 20 saat ago
Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Büyük Kayıp: Enflasyon Maaşları Nasıl Eritti? 20 saat ago

“Taşacak Bu Deniz” Dizisi 10 Ekim’de Ekranlarda Olacak

Trabzon’da çekilen Taşacak Bu Deniz dizisi, 10 Ekim Cuma günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Trabzon’da çekimleri gerçekleştirilen yeni dizi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizide Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan ve Zeynep Atılgan gibi isimler rol alıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapım, Baysal’ın canlandırdığı Esme ve Astepe’nin hayat verdiği Adil karakterlerini merkeze alıyor.

Dizide ayrıca Burak Yörük Oruç, Ava Z. Yaman Eleni, Yeşim Ceren Bozoğlu Zarife, Aytek Şayan Şerif ve Zeynep Atılgan Fadime rollerinde izleyiciyle buluşacak.

