“Taşacak Bu Deniz” Dizisi 10 Ekim’de Ekranlarda Olacak

Trabzon’da çekimleri gerçekleştirilen yeni dizi Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizide Deniz Baysal, Ulaş Tuna Astepe, Burak Yörük, Ava Z. Yaman, Yeşim Ceren Bozoğlu, Aytek Şayan ve Zeynep Atılgan gibi isimler rol alıyor.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin paylaştığı yapım, Baysal’ın canlandırdığı Esme ve Astepe’nin hayat verdiği Adil karakterlerini merkeze alıyor.

Dizide ayrıca Burak Yörük Oruç, Ava Z. Yaman Eleni, Yeşim Ceren Bozoğlu Zarife, Aytek Şayan Şerif ve Zeynep Atılgan Fadime rollerinde izleyiciyle buluşacak.