Dünyada yaşanan olaylara yönelik The Simpsons adlı dizide benzerliklerin olması sık sık gündeme geliyordu. Bu sefer ise maymun çiçeği virüsüne benzer bir virüsün bir bölümde detaylı bir şekilde ele alınması dikkatlerden kaçmadı. Diziyi izleyen kullanıcılar, son dönemlerde gündemden düşmeyen maymun çiçeği virüsü sonrasında dizideki o bölümü paylaşmaya başladı. İzleyiciler, maymun çiçeği virüsünün de The Simpsons dizisinde yer aldığını öne sürdü.

The Simpsons Kehanetleri Yeniden Gündemde

Koronavirüs, Disney’in Fox’u satın alması, Trump’ın başkanlığı, Kamala Harris’in başkanlığı, Kolomb heykelinin başının kesilmesi, ebola virüsü, 11 Eylül Saldırıları gibi dünyayı yakından ilgilendiren gelişmeleri önceden tahmin ettiği öne sürülen The Simpsons için yeni kehanet maymun çiçeği virüsü oldu.

Dizinin 7. sezon 3. bölümünde Bart ve Milhous bir maymunla oynuyor. Oyun sonrasında ise ikisi de hastalanıyor. Başka bir bölümde ise Homer maymun sahiplendikten sonra benzer şekilde hastalanıyor. Hastalanmalarının ardından maymun çiçeği virüsüne benzer bir şekilde vücutlarında kabartılar olan Homer, Bart ve Milhous’un bu sahnelerini tüm dünya konuşuyor. İşte diziden o görüntüler;