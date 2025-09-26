The Witcher 4. Sezon Tanıtımı Yayınlandı

Cuma, Eylül 26, 2025

Netflix’in popüler fantastik dizisi The Witcher’ın dördüncü sezonu, Geralt rolünde Liam Hemsworth ve yeni karakter Regis’i canlandıran Laurence Fishburne ile ekranlara dönüyor.
Netflix’in popüler fantastik dizisi The Witcher’ın dördüncü sezonu için ilk tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu. Yeni sezonda daha önce Henry Cavill’in canlandırdığı “Geralt” karakterini Liam Hemsworth canlandıracak.

Fragmanda, dizinin yeni karakterlerinden Regis’i canlandıran Laurence Fishburne de ilk kez ekrana geliyor. Yayınlanan fragmanda, dizinin aksiyon sahneleri ve fantastik dünyasına dair ipuçları dikkat çekti.

The Witcher 4. sezon bölümleri 30 Ekim itibarıyla Netflix platformunda izlenebilir.

