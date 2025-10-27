Timuçin Esen Gassal Dizisinin Üçüncü Sezonunda

Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı popüler dizi Gassal, üçüncü sezon fragmanıyla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda diziye dahil olan isimler arasında dikkat çeken sürpriz ise Timuçin Esen oldu.

İlk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal’ın ikinci sezonuna Hande Soral dahil olmuştu. Üçüncü sezon fragmanında ise Timuçin Esen’in diziye katıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyicilerin yeni karakteri merakla beklemesine neden oldu.

Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında üçüncü sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Oyuncu Mehmet Bilge Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üçüncü sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu.

Henüz dizinin yeni sezon yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.