Çarşamba, Ekim 29, 2025

Son Dakika

Sörloth Yeniden Süper Lig Yolunda! Fenerbahçe Transfer İçin Harekete Geçti 1 saat ago
Altın Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor: 29 Ekim 2025 Güncel Rakamlar 2 saat ago
Google Play Store’da Yaş Doğrulama Sistemi Başladı 3 saat ago
Ekrem İmamoğlu Casusluk Soruşturmasında 15 Temmuz Detayı Ortaya Çıktı 3 saat ago
Cumhuriyetin 102. Yılında Atatürk’e Yer Verilmedi 4 saat ago
Çerçioğlu İddiası: Aydın Gençlik Festivali’nde Aleyna Tilki ve Edis Sahne Almayacak 19 saat ago
Arnavutluk’un Yapay Zeka Bakanı Diella, 83 Sanal Asistanla Göreve Başlıyor 19 saat ago
Kadın A Millî Takımı, Kosova Maçı İçin İzmir’de Sahaya Çıkıyor 20 saat ago
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Karşılaşmalarının Detayları Belli Oldu 20 saat ago
Ehliyetini Yenilemeyen Vatandaşlar 31 Ekim Sonrası 7 Bin TL Fark Ödeyecek! 20 saat ago

Timuçin Esen Gassal Dizisinin Üçüncü Sezonunda

Popüler dizi Gassal’ın üçüncü sezon fragmanı yayınlandı ve dizinin yeni sezonunda Timuçin Esen’in kadroya katıldığı duyuruldu.
Özge Tekeli
2 gün önce
0 0
Timuçin Esen Gassal Dizisinin Üçüncü Sezonunda

Başrolünde Ahmet Kural’ın yer aldığı popüler dizi Gassal, üçüncü sezon fragmanıyla izleyici karşısına çıktı. Yeni sezonda diziye dahil olan isimler arasında dikkat çeken sürpriz ise Timuçin Esen oldu.

İlk iki sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Gassal’ın ikinci sezonuna Hande Soral dahil olmuştu. Üçüncü sezon fragmanında ise Timuçin Esen’in diziye katıldığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyicilerin yeni karakteri merakla beklemesine neden oldu.

Senarist Sümeyye Karaarslan, ikinci sezon galasında üçüncü sezonun kesinleştiğini ve senaryo çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Oyuncu Mehmet Bilge Yıldız da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üçüncü sezon çekimlerinin başladığını duyurmuştu.

Henüz dizinin yeni sezon yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX