Yeni sezonda ekranlara iddialı yapımlar gelmeye devam ediyor. Ekranlarda son dönemlerde sevilerek izlenen diziler arasında Uzak Şehir dizisi de yer aldı. Kanal d’de yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümleri ile izleyiciyi kendisine bağlamayı başaran Uzak Şehir dizisinde Gülizar Irmak imzası bulunuyor.

Ayna Yapım tarafından yapımcılığı üstlenen dizide Ahmet Katıksız, Emre Aybek ve Yıldız Aşanboğa Taşbaşı yönetmen koltuğunu paylaşıyor. Yayınlandığı günden itibaren artan izlenme oranları ile dikkat çeken dizinin bu sezon boyunca ekranlarda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Dizinin yayınlanması ile birlikte dizide rol alan oyuncular ve dizideki hikaye karakterleri de dikkat çekmeyi başardı. Bu karakterlerden bir tanesi de Nare oldu. Peki nare kim? Dizide nasıl bir rolü var ve hangi oyuncu tarafından oynanıyor? İşte merak edilenler…

Uzak Şehir Nare Kim?

Uzak Şehir dizisinde Nare Albora Bulut, Azem ve Sadakat’ın kızı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Boran, Kaya Ve cihan’ın kız kardeşi olan Nare, oldukça zorlu bir aile yapısına sahip. 3 erkek kardeşinin olması nedeniyle zaman zaman baskı altında kalan Nare dizi boyunca bu hayatının kesitlerini izleyenlere sunuyor.

Nare’yi Kim Oynuyor? Sahra Şaş Kimdir?

1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sahra Şaş, aslen Erzincanlı bir ailenin kızı. Genç yaşta oyunculuk dünyasına adım atan Şaş, ilk kez Tatar Ramazan adlı televizyon dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Sahra Şaş, kariyerinde birçok başarılı projede yer aldı. 2017 yılı, oyuncunun yükselişe geçtiği bir dönem oldu. Bu yıl içerisinde Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın gibi yapımlarda rol alan Şaş, performansıyla göz doldurdu. Bir yıl sonra ise Bizim Hikaye dizisinde dikkat çeken bir oyunculuk sergiledi.

2020 yılında Zemheri, 2021 yılında ise hem Ex Aşkım hem de Alev Alev dizilerinde boy gösteren Şaş, aynı yıl dijital platformlarda yayınlanan İlk ve Son dizisiyle farklı bir izleyici kitlesine ulaştı.

Oyunculuk yeteneğini yalnızca televizyon projelerinde değil, sinema sahnesinde de kanıtlayan Sahra Şaş, ilk sinema deneyimini 2017 yapımı Martı filmiyle yaşadı. Bu film, Ankara Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ve “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödüllerine layık görüldü. Ayrıca, 2018 yılında Something About That Night adlı kısa filmde de rol aldı.

Başarılı oyuncu en son 2023 yılında yayınlanan Dokuz Oğuz adlı dizide izleyicilerin karşısına çıktı. Kariyerine yenilikçi projelerle devam eden Sahra Şaş, yeteneği ve azmiyle Türk televizyon dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.