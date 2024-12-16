Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden bir tanesi olan Yalı Çapkını’nda da son dönemlerde işler yolunda gitmiyor. Reyting rekorları kıran ve yayınlandığı günlerde diğer tüm rakiplerine geçmeyi başaran dizi için bu yıl 3. sezon onayı verilmişti. 3 sezondan beri ekranların izlenen dizilerinden birisi olmasına karşın bu yıla iyi bir başlangıç yapamayan Yalı Çapkını için özellikle izleyenlerin de tepki göstermesi final kararı alınmasına neden oldu.

Yalı Çapkını Final mi Yapıyor?

Sürekli değişen oyuncular değişen hikaye nedeniyle dizi Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’na karşın düşük izlenme oranları almaya başladı. Bu durum ise uzun zamandan beri dizinin eleştiriler ile gündeme gelmesine neden oluyor. Yapılan son görüşmeler sonrasında ise dizi için final konusunda kesin karara varıldı.

Dizinin 100. bölüm itibari ile ekranlara veda edeceği öğrenildi. 13 Aralık tarihinde 87. bölümü yayınlanan dizi için böylelikle son 13 bölüme girilmiş oldu. Hikayenin bu yönde değiştirilmesi beklenen Yalı Çapkını final ile ekranlara veda edecek.