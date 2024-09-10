Türkiye’de 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’nın önde olduğu bir seçim yaşanmıştı. Bu seçimlerin üzerinden 16 ay geçtikten sonra ASAL Araştırma tarafından yeni bir saha çalışması yapıldı. Böylece partilerin mevcut oy oranları ve 16 ay sonraki değişim gözler önüne serildi.

Türkiye’de Birinci Parti CHP Oldu

ASAL Araştırma çalışmasında 16 aylık sürenin sonunda Türkiye’deki birinci partinin CHP olduğu belirtildi. AK Parti ülkedeki ana parti konumunu kaybederken CHP oy kazandı, AK Parti ise oy kaybı yaşadı. Böylece iki parti arasındaki oy oranlarındaki farklılık ile siyasette dengeler yeniden değişti. 16 aylık sürede CHP yüzde 9,2 oranında ay kazanırken AK Parti yüzde 5,8 oranında oy kaybetti. Ayrıca son çalışmasında AK Parti’nin yıllar sonrasında yüzde 30’un altına düşmesine de dikkat çekildi.

Yapılan anket sonuçlarına göre partilerin oy oranlarındaki değişim şöyle;